ЦБ допустил биткоин, эфир и USDT к публичным торгам с 17 ноября

Банк России утвердил перечень криптовалют, доступных неквалифицированным инвесторам. С 17 ноября 2026 года они смогут покупать биткоин, эфир и USDT, но не более чем на 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Неквалифицированным инвесторам разрешат приобретать биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum) и USDT (Tether). Соответствующее указание Банка России вступит в силу 17 ноября 2026 года.

С этой даты биржи смогут допускать указанные криптовалюты к публичному обращению. Покупать их можно будет через брокеров, управляющих и криптообменники как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит — 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптоактивы без таких ограничений.

Перед совершением сделок всем инвесторам потребуется пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту.

В перечень вошли наиболее ликвидные активы. При отборе ЦБ учитывал рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов и историю формирования цен на зарубежных площадках — не менее пяти лет.

Ограничения призваны снизить риски для неквалифицированных инвесторов при покупке криптовалют.