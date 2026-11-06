В Крыму и Севастополе можно будет оформить ипотеку под 8% на жилье в новостройках

Правительство расширило программу льготной ипотеки на Крым и Севастополь. Россияне смогут приобрести жилье в строящихся домах по ставке 8% годовых с максимальной суммой кредита 8 млн рублей.

Правительство утвердило новые условия льготной ипотечной программы, распространив ее на покупку квартир в строящихся многоквартирных домах и апартаментов в Крыму и Севастополе. Об этом сообщило Министерство финансов.

Ставка по программе составит 8% годовых, максимальная сумма кредита — 8 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% стоимости недвижимости.

Государство будет субсидировать процентную ставку в течение 15 лет с момента заключения кредитного договора.

Оформить льготную ипотеку можно с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Программа доступна всем гражданам России независимо от места жительства и регистрации. Главное условие — заемщик ранее не должен был пользоваться другими федеральными ипотечными программами.

«Расширение программы льготной ипотеки на Крым и город Севастополь позволит большему числу граждан улучшить свои жилищные условия», — отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Ранее программа действовала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Курской и Белгородской областях. С момента запуска в 2023 году по ней выдали 16,3 тыс. кредитов на сумму более 83,5 млрд рублей.