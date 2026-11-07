Статус одинокого родителя учтут при назначении пособия по безработице

ЛДПР готовит соответствующие поправки. Параметры выплаты и сроки внесения законопроекта пока не названы.

Статус одинокого родителя предлагают учитывать при назначении пособия по безработице, сообщила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева. Поправки разрабатывает ЛДПР.

«ЛДПР сегодня готовит поправки, чтобы учитывать условия, когда соискатель — одинокий родитель», — сказала Мария Воропаева.

Средняя продолжительность поиска работы у женщин составляет 5,7 месяца, у мужчин — 4,7 месяца, свидетельствуют приведенные депутатом данные Росстата. В этот период одиноким родителям приходится самостоятельно обеспечивать детей.

Максимальное пособие по безработице при назначении на срок до шести месяцев сейчас составляет 15,9 тыс. рублей в первые три месяца. Затем выплата снижается до 6,2 тыс. рублей в месяц.