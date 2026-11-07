Четвертый предмет ЕГЭ наносит удар по кошельку родителей: в Госдуме выступают против новых экзаменов

Первое высшее образование для будущих педагогов, медиков и инженеров предлагают сделать полностью бесплатным. Инициатива также предусматривает отказ от четвертого предмета ЕГЭ.

Количество бюджетных мест в вузах и колледжах необходимо увеличить, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, государству следует повысить доступность среднего профессионального и высшего образования.

Первое высшее образование для будущих медиков, педагогов и инженеров должно быть полностью бесплатным, считает депутат. Кроме того, Миронов предложил отменить ЕГЭ и вернуться к традиционным вступительным экзаменам.

Политик выступил против идеи разрешить абитуриентам сдавать четвертый предмет ЕГЭ.

«Подготовка к ЕГЭ обходится родителям все дороже, и четвертый “бонусный” экзамен только увеличит расходы», — отметил Сергей Миронов.

Минобрнауки ранее предложило дать поступающим на инженерно-технические специальности возможность сдавать четвертый ЕГЭ. Результат дополнительного экзамена может принести абитуриенту до 25 баллов при поступлении.