Средняя пенсия по старости превысила 27 тысяч рублей

К 1 октября 2026 года средняя пенсия по старости выросла за год более чем на 2 тыс. рублей и составила 27 322 рубля в месяц.

Средняя пенсия по старости для работающих и неработающих пенсионеров достигла 27 322 рублей в месяц, следует из данных Социального фонда, опубликованных в базе государственной статистики. В октябре 2025 года она составляла 25 198 рублей.

Работающие пенсионеры в среднем получают 25 253 рубля в месяц. У неработающих пенсионеров средняя выплата выше — 27 882 рубля.

Страховую пенсию по старости назначают при достижении установленного возраста. Для ее получения также необходимы страховой стаж и пенсионные баллы.