Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет: никогда не поздно освоить бухгалтерию маркетплейсов

Маркетплейсы становятся всё более сложной площадкой для ведения бизнеса. Продавцам приходится учитывать комиссии, логистику, возвраты, штрафы, удержания и налоговые обязательства. Поэтому спрос на бухгалтеров, которые разбираются в специфике Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, становится особенно актуальным.

Бухгалтерия маркетплейсов — перспективное направление для специалистов, которые хотят расширить профессиональные компетенции и получить новых клиентов.

В отличие от традиционной торговли, здесь недостаточно просто отразить поступление денег на расчетный счет. Бухгалтеру необходимо разбираться в отчетах торговых площадок, правильно учитывать агентские вознаграждения, расходы на хранение и доставку, возвраты товаров и взаиморасчеты с маркетплейсами.

Дополнительные сложности возникают из-за налоговых изменений 2026 года. В частности, бухгалтерам необходимо учитывать повышение основной ставки НДС до 22%, изменения для плательщиков УСН и особенности определения налоговой базы при торговле через электронные площадки.

При этом у новой специализации есть несколько преимуществ:

можно расширить перечень бухгалтерских услуг;

получить новых клиентов среди продавцов маркетплейсов;

освоить учет операций Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета;

научиться работать с отчетами площадок и 1С;

повысить свою востребованность на рынке бухгалтерских услуг.

Как правильно учитывать продажи через маркетплейсы? Какие документы нужны для работы с площадками? Как отражать комиссии, возвраты, логистику и штрафы в 1С? И какие налоговые особенности важно учитывать в 2026 году?

Тем, кто хочет освоить это направление на практике, подойдет курс «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» от «Клерка».

На обучении разбирают особенности работы с популярными торговыми площадками, налоговый учет, документооборот и отражение операций в 1С.

Не упускайте возможность освоить востребованную специализацию и расширить свои профессиональные возможности!

Смотреть курс по МП

Больше курсов — больше возможностей для развития!

Хотите освоить другие направления бухгалтерии, налогообложения и финансов? В каталоге «Клерка» можно выбрать дополнительные программы обучения.

Смотреть все курсы «Клерка»