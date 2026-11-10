Больше 60% регионов России ограничили продажу вейпов и жидкостей

Уже 17 регионов ввели запрет на продажу вейпов, еще в 39 субъектах готовят аналогичные меры.

Свыше 60% российских регионов пошли по пути введения ограничений на продажу вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, полный запрет на продажу такой продукции уже действует в 17 субъектах РФ, а еще 39 регионов разрабатывают соответствующие законы.

«На сегодняшний день видим: свыше 60% регионов пошли по пути введения ограничений на продажу вейпов. Эксперты также отмечают снижение количества магазинов, в которых продают такую продукцию», — сказал Вячеслав Володин.

По словам Володина, право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина субъекты получили после принятия федерального закона от 26 июня 2026 года № 186-ФЗ.

Сейчас запрет действует, в частности, в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Томской областях, а также в Пермском и Забайкальском краях, Республике Алтай, Якутии, Северной Осетии - Алании, Удмуртии, Чувашии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Он напомнил, что Госдума предоставила регионам соответствующие полномочия после обращений россиян с просьбой усилить защиту детей и навести порядок в сфере оборота вейпов. По словам председателя палаты, депутаты продолжат контролировать реализацию этих мер.