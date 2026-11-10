Каждый четвертый россиянин потратит на подарки коллегам до 3 тысяч рублей

Еще 22% готовы уложиться в 1 тыс. рублей, а 37% не планируют дарить подарки коллегам и руководителям. Самый желанный подарок от работодателя — сертификат.

Потратить на новогодние подарки коллегам от 1 тыс. до 3 тыс. рублей планируют 24% россиян. От 3 тыс. до 5 тыс. рублей выделят 8% респондентов, более 5 тыс. — 3,5%. Больше трети опрошенных предпочитают собирать деньги на общий подарок, а 15% поздравляют коллег лично.

Среди корпоративных подарков 54% работников хотели бы получить сертификаты. Работодатели также выбирают текстиль, полезные аксессуары и подарочные наборы. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на данные «Флаувау».

Сократить расходы помогает «Тайный Санта»: участники заранее устанавливают стоимость подарка, а каждый сотрудник готовит один сюрприз. В коммуникационном агентстве PR Partner лимит составляет 1–1,5 тыс. рублей, рассказала HR-менеджер агентства Анастасия Курникова.

«Самые прагматичные коллеги идут дальше и прикладывают конкретные ссылки на товары или указывают сертификаты в определенные магазины», — отметила она.

Если предпочтения получателя неизвестны, безопаснее выбрать чай, конфеты, десерты, термокружку или сертификат крупного сервиса. Лучше избегать парфюмерии, косметики, одежды, средств гигиены и подарков с неоднозначным подтекстом. Слишком дорогой подарок также может вызвать неловкость и ощущение необходимости ответить равноценным жестом.