Справки о состоянии ЕНС можно получить через личный кабинет

Электронные справки имеют ту же юридическую силу, что и бумажные документы с подписью должностного лица и печатью. Для отправки запроса потребуется электронная подпись.

Справки об исполнении налоговых обязательств и состоянии единого налогового счета можно оформить дистанционно. Документ по форме КНД 1120101 подтверждает исполнение или неисполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов на дату формирования, но не содержит детальной расшифровки.

Справка по форме КНД 1160082 показывает положительное, отрицательное или нулевое сальдо ЕНС. В ней также приводятся размер задолженности и сведения о расчете пеней, учитываемых на едином налоговом счете. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сведения по форме КНД 1120518 подтверждают наличие или отсутствие задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС на конкретную дату. Документ содержит отметку о неисполненной обязанности по уплате налогов.

Физлицам для получения справки нужно открыть в личном кабинете раздел «Каталог обращений», выбрать пункт «Запросить справку (документы)», сформировать запрос и подписать его электронной подписью. Справка КНД 1120101 может потребоваться для участия в тендерах, получения кредитов, оформления лицензий и сделок с недвижимостью.