Продажа криптовалюты «с карты на карту» станет незаконной

С 1 июля 2027 года валютные резиденты РФ смогут покупать криптовалюту за деньги с российских счетов только через посредников из реестра Банка России. За незаконную валютную операцию может грозить штраф в размере 20–40% от суммы сделки.

Покупка криптовалюты через P2P-площадки с переводом рублей с российской карты продавцу-физлицу станет нарушением, следует из закона № 282-ФЗ. Ограничение распространяется на всех валютных резидентов, включая граждан России, которые постоянно живут за границей, имеют ВНЖ или второе гражданство.

Сделки с участием российских банков с 1 июля 2027 года разрешат проводить только через зарегистрированных ЦБ брокеров и криптообменников. Обмен со знакомыми, продавцами на криптобиржах и менялами из Telegram под исключение не подпадает. При этом покупка криптовалюты за деньги с зарубежного счета останется законной, если в расчетах не участвуют российские банки и платежные системы. Об этом пишет Frank media.

По оценке партнеров «АНП Зенит» и Quattor Advisory, нарушение может повлечь штраф по части 1 статьи 15.25 КоАП. При покупке криптовалюты на 150 тыс. рублей его размер составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей за каждую сделку.

«Самым вероятным последствием станет даже не штраф, а блокировка», — считает старший менеджер Quattor Advisory Екатерина Алексанян.

Банк сможет остановить перевод, заблокировать карту или запросить документы по операциям. Чтобы избежать рисков, юристы советуют до 30 июня 2027 года перейти на переводы зарплаты на собственный зарубежный счет либо использовать российского посредника из реестра ЦБ.