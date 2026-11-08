Финансирование льготных автокредитов предложили увеличить на 10,4 млрд рублей

Дополнительные средства могут выделить в 2027 году при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении. Программы также планируют дофинансировать после исчерпания лимитов.

Финансирование льготного автокредитования в 2027 году предложили увеличить на 10,4 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Минпромторгу. Поправки планируют внести ко второму чтению проекта бюджета на 2027–2029 годы.

«Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные», — отметил источник. Дополнительные средства на поддержку спроса могут выделять по мере исчерпания предусмотренных лимитов.

Также власти прорабатывают изменение требований к уровню локализации автомобилей, участвующих в льготных программах. Корректировка должна повлиять на условия предоставления господдержки.

В первоначальном проекте бюджета на льготное автокредитование в 2027 году предусмотрено 7 млрд рублей, на льготный автолизинг — 17 млрд рублей. Еще 3,696 млрд рублей планируется направить на поддержку производителей газомоторной техники.