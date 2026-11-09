Назвали регионы с самым большим количеством пенсионеров

Столица лидирует среди российских регионов по числу пенсионеров. Следом идут Московская область и Краснодарский край.

В Москве на 1 сентября 2026 года зарегистрированы 3 030 132 пенсионера, следует из данных Соцфонда, опубликованных в базе государственной статистики. Из них 547 794 человека работают, а 2 482 338 не работают.

В Московской области проживают 1 951 963 пенсионера. Третье место занимает Краснодарский край с 1 581 269 пенсионерами, четвертое — Санкт-Петербург, где их численность составляет 1 443 339 человек.

Пятерку регионов с наибольшим числом пенсионеров замыкает Свердловская область. Там зарегистрированы 1 246 813 пенсионеров.

Средняя пенсия работающих и неработающих россиян в сентябре выросла на 8,3% и достигла 25,5 тыс. рублей, следует из данных Росстата.