В январе 2027 года будет меньше рабочих дней, чем выходных

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

В январе 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней, следует из производственного календаря.

Первым рабочим днем после новогодних праздников станет понедельник, 11 января. На работу после каникул сотрудники выйдут после 11 дней непрерывного отдыха.

При шестидневной рабочей неделе или сменном графике количество рабочих дней в январе может отличаться.

Узнайте больше про дни отдыха и работы, — смотрите производственный календарь от «Клерка».