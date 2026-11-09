🛍 Только 15% россиян тратят больше денег из-за распродаж

Большинство покупателей не увеличивают расходы во время ноябрьских распродаж, а перераспределяют бюджет. Только 15% опрошенных признались, что скидки заставляют их тратить больше обычного.

Во время ноябрьских распродаж 58% покупателей перераспределяют свои расходы, а не увеличивают их. Об этом говорится в исследовании Media Instinct Group и Profi Online Research, в котором приняли участие 2 тыс. человек.

Так, 28% респондентов переносят запланированные покупки на ноябрь, 17% выбирают более дорогие товары, сокращая другие расходы, а 13% после распродаж вынуждены экономить.

Чаще всего россияне считают ноябрьские распродажи подходящим временем для покупки одежды, обуви и аксессуаров (65%), электроники и бытовой техники (61%), косметики и товаров для дома (по 58%).

При этом для 38% покупателей решающим фактором становится доступная итоговая цена, для 28% — кешбэк, бонусы или подарки. Еще 24% совершают покупки из опасения, что товары впоследствии подорожают.

«Покупатели стали более избирательными из-за инфляции, а конкуренция за их внимание сместилась с размера скидки на удобство и экономию времени», — отметила управляющий директор Commeta Анастасия Назарова.

Исследование проводилось накануне ноябрьских распродаж. Его результаты отражают ответы участников об их покупательском поведении и предыдущем опыте, а не фактические продажи ноября 2026 года.