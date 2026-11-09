Бизнесу в Крыму и Севастополе кабмин выделяет 350 млн рублей

Федеральные средства направят на льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса.

На поддержку малого и среднего бизнеса в Республике Крым и Севастополе правительство выделит 350 млн рублей, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение от 5 ноября 2026 года №3214-р уже подписано.

За счет федеральных средств докапитализируют государственные микрофинансовые организации. Они предоставляют предпринимателям льготные микрозаймы.

Дополнительную поддержку смогут получить не менее 70 предпринимателей, работающих на Крымском полуострове. Финансирование предусмотрено государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика».