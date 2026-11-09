Набиуллина: преждевременное снижение ключевой ставки может привести к росту цен

Банк России пока не должен торопиться со снижением ключевой ставки. Такое решение сейчас может вызвать обратный эффект для экономики.

Снижать ключевую ставку сейчас преждевременно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее оценке, спешка в этом вопросе может привести к росту процентных ставок в экономике.

Еще одним последствием снижения ключевой ставки на этом этапе может стать рост цен.

Важно не просто снизить инфляцию, но и не помешать экономике наращивать свой потенциал, добавила глава ЦБ.