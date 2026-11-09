Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения экономики России

Банк России не видит признаков переохлаждения российской экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Российская экономика сейчас не демонстрирует признаков переохлаждения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, на переохлаждение могли бы указывать рост безработицы, снижение реальных доходов населения и падение инфляции ниже целевого уровня. Однако сейчас таких признаков нет.

«Сейчас нет ничего из того, что говорило бы о переохлаждении экономики», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что регулятор тщательно оценивает влияние своих решений на реальный сектор экономики, чтобы не навредить ее потенциалу роста.

Набиуллина напомнила, что во время предыдущих встреч депутаты Госдумы обращали внимание на необходимость не только снизить инфляцию, но и сохранить возможности для развития экономики.