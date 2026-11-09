Набиуллина: рост цен – это самый несправедливый налог

Высокий рост потребительских цен сильнее всего затрагивает малообеспеченных людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Поэтому она назвала высокую инфляцию самым несправедливым из возможных налогов.

«Из всех возможных налогов высокий рост цен — это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Банк России намерен снижать инфляцию и завершить период ее высокого уровня, подчеркнула глава ЦБ. Заседание было посвящено подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.