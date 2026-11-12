В Херсонской области снизили порог вложений участников СЭЗ до 10%

В первый год реализации проекта инвесторам достаточно вложить 10% от общей сметы вместо прежних 30%. Мера должна упростить запуск новых производств.

Минимальный порог обязательных вложений для участников свободной экономической зоны в Херсонской области снизили с 30% до 10%, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Теперь в первый год реализации проекта достаточно вложить 10% от общей сметы вместо прежних 30%. В сочетании с региональной поддержкой это позволит предпринимателям легче запускать новые производства», — написал он в своем Telegram-канале.

Инвесторам также помогают подобрать площадку, оформить документы и решить вопросы с банками и коммунальными службами.

Режим СЭЗ действует в новых регионах с июня 2023 года. Он предусматривает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, а также специальные земельные и градостроительные нормативы. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок могут продлить.