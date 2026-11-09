МВД предложило принимать заявления о правонарушениях в электронном виде

Электронные заявления получат такую же юридическую силу, как и бумажные. Сейчас обращения в МВД подают только на бумаге.

Электронную систему учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях предложило ввести МВД России, сообщила пресс-служба ведомства. Она должна упростить регистрацию обращений сотрудниками дежурных частей.

После утверждения поправок заявления можно будет направлять в электронном виде. Такие обращения будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные заявления.

Изменения планируют внести в приказ МВД от 29 августа 2014 года № 736. Документ содержит инструкцию по приему и регистрации полицией сообщений и заявлений о правонарушениях.