На Клерке стартовала распродажа 11.11: успейте выбрать курс мечты
На «Клерке» запустили масштабную распродажу 11.11. В рамках акции, которая продлится по 15 ноября включительно, доступны обучающие курсы для кадровых специалистов, бухгалтеров и финансистов с выгодой до 81%, а также годовые подписки со скидками до 42%.
Что предлагает Клерк?
Здесь собраны курсы под любые задачи и уровень подготовки: от базового старта в профессии до прокачки топ-компетенций в финансах и менеджменте. Мечтаете освоить новую специальность, вырасти до главбуха, разобраться в тонкостях налогов или освоить современные цифровые инструменты? Выбирайте подходящее направление и забирайте качественные знания по специальной цене.
Для тех, кому важна постоянная поддержка в работе, мы подготовили годовые подписки «Клерка». Это ваш доступ к свежей аналитике, полезным сервисам и регулярному обучению в течение 12 месяцев.
Кому будет интересно?
Бухгалтерам: для карьерного роста до главбуха, изучения налоговой реформы или старта в профессии с нуля.
Финансистам: для освоения управленческого учета, бюджетирования и глубокого анализа бизнес-показателей.
Кадровикам: для наведения порядка в учете, изучения трудового права и воинского учета без штрафов.
Предпринимателям: для контроля бухгалтерии, понимания отчетов и законной оптимизации налогов.
Какие скидки?
До 81% на курсы и подписки. 18 курсов от 9 450 ₽.
Сколько продлится акция?
До 15 ноября включительно.
Когда приобрести курс мечты?
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