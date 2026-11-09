На Клерке стартовала распродажа 11.11: успейте выбрать курс мечты

На «Клерке» запустили масштабную распродажу 11.11. В рамках акции, которая продлится по 15 ноября включительно, доступны обучающие курсы для кадровых специалистов, бухгалтеров и финансистов с выгодой до 81%, а также годовые подписки со скидками до 42%.

Выбирайте обучение с максимальной выгодой, в распродаже участвуют 18 актуальных программ.

Что предлагает Клерк?

Здесь собраны курсы под любые задачи и уровень подготовки: от базового старта в профессии до прокачки топ-компетенций в финансах и менеджменте. Мечтаете освоить новую специальность, вырасти до главбуха, разобраться в тонкостях налогов или освоить современные цифровые инструменты? Выбирайте подходящее направление и забирайте качественные знания по специальной цене.

Для тех, кому важна постоянная поддержка в работе, мы подготовили годовые подписки «Клерка». Это ваш доступ к свежей аналитике, полезным сервисам и регулярному обучению в течение 12 месяцев.

Кому будет интересно?

Бухгалтерам: для карьерного роста до главбуха, изучения налоговой реформы или старта в профессии с нуля.

Финансистам: для освоения управленческого учета, бюджетирования и глубокого анализа бизнес-показателей.

Кадровикам: для наведения порядка в учете, изучения трудового права и воинского учета без штрафов.

Предпринимателям: для контроля бухгалтерии, понимания отчетов и законной оптимизации налогов.

Какие скидки?

До 81% на курсы и подписки. 18 курсов от 9 450 ₽.

Сколько продлится акция?

До 15 ноября включительно.

Когда приобрести курс мечты?

Переходите к списку курсов прямо сейчас! Вложения в знания — это главный двигатель вашей карьеры. А с текущими скидками расти профессионально стало еще выгоднее.

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