Туристический налог с 1 января 2027 года: какие 4 изменения для отелей ожидаются

Второе чтение законопроекта № 617-9 запланировано на 19 ноября 2026 года. Он предлагает исчислять турналог по фактически оказанным услугам, позволить снижать ставку до нуля и ввести особый порядок расчета при проживании дольше 90 дней.

Госдума приняла законопроект № 617-9 в первом чтении 29 октября 2026 года. Поправки ко второму чтению принимают до 18:00 12 ноября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 19 ноября 2026 года. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года.

Четыре нововведения для исчисления турналога, которые предлагает законопроект:

Расчет по факту оказания услуги, а не оплаты. Право уполномоченных органов снижать ставку вплоть до нуля. Дифференциация минимального налога. Особый порядок расчета, если услуга проживания длится более 90 дней и охватывает несколько налоговых периодов.

Подробнее о новациях и том, как они повлияют на учет проживания, расчеты с гостями и налоговую нагрузку — читайте в разборе «Туристический налог с 2027 года: что изменится для отельеров и как готовиться» в подписке «Клерк.Система» и «Клерк.Премиум».