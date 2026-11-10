Средняя социальная пенсия достигла 16,5 тысяч рублей

За год выплата работающим и неработающим получателям выросла примерно на 1 тыс. рублей. Средний размер пенсии для работающих составил 12 468 рублей, для неработающих — 16 947 рублей.

Средний размер социальной пенсии на 1 октября 2026 года достиг 16 568 рублей, следует из данных Социального фонда. В октябре 2025 года средняя выплата составляла 15 514 рублей.

Работающим получателям социальной пенсии на 1 октября выплачивали в среднем 12 468 рублей. Средний размер выплаты неработающим достиг 16 947 рублей.

Социальную пенсию назначают по старости, инвалидности или при потере кормильца. Пенсия по старости положена тем, кто не накопил необходимый страховой стаж и нужное количество пенсионных баллов.

Социальную пенсию по инвалидности могут получить россияне, которые никогда не работали официально. Выплату при потере кормильца назначают несовершеннолетним детям, а также студентам очной формы обучения до 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей.