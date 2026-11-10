11.11 на Клерке: обучение бухгалтеров, кадровиков и финансистов по ценам ниже обычных
На Клерке стартовала большая распродажа 11.11. С 9 по 15 ноября 2026 года включительно можно приобрести 20 образовательных программ для бухгалтеров, финансистов и кадровых специалистов со скидками до 81%, а также годовые подписки на сервисы и обучение по специальным ценам.
В акции участвуют курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по бухучету и налогам, финансам, зарплате и кадрам, а также программы по 1С, Excel, Power BI и нейросетям. Цены на отдельные курсы начинаются от 9 450 рублей.
Акционные цены действуют с 9 по 15 ноября 2026 года включительно.
Перед покупкой на странице курса или подписки можно ознакомиться с программой, преподавателями, форматом обучения и условиями получения документа.