В России запустят правовой профиль иностранца уже 1 декабря 2026 года

Правовой профиль иностранного гражданина должен заработать с 1 декабря. Сейчас систему тестируют перед вводом в эксплуатацию.

Правовой профиль иностранца начнет работать с 1 декабря 2026 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ, начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. Систему запускают по решению президента.

«С 1 декабря он должен заработать по решению президента, он будет работать, и в настоящее время мы эти все вопросы тестируем, в конце этой недели будет в правительстве совещание именно по вопросу ввода его в эксплуатацию», — сказал Андрей Кикоть.

Сейчас власти тестируют вопросы, связанные с работой профиля. В конце недели в правительстве должно пройти совещание по его вводу в эксплуатацию.