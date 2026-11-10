Цифровой рубль может стать прибыльным — ЦБ хочет начислять проценты на остаток

Сейчас цифровой рубль используется только для расчетов. Банк России может подготовить инициативу о начислении процентов, если предложение получит достаточную поддержку.

Возможность начислять проценты на счета в цифровых рублях находится в проработке, заявила в Совете Федерации заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Регулятор изначально рассматривал цифровой рубль только как платежный инструмент, но решил изучить опыт Китая, который уже движется в этом направлении.

ЦБ также рассчитывает, что дополнительным стимулом для использования цифрового рубля станут кешбэки от производителей и торговых организаций.

«Мы очень надеемся, что цифровой рубль немножко сместит конфигурацию, появятся кешбэки непосредственно от производителей, торговых организаций, которым будет крайне выгодно предлагать такой инструмент людям», — сказала Кахруманова.

С момента массового внедрения цифрового рубля граждане и бизнес открыли 310 тыс. кошельков и провели больше 250 тыс. операций, следует из данных Банка России.