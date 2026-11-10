Записи всех экспертных вебинаров — по акции −37% в «Клерк.Системе»
Доступ к каталогу и новым видео. Смотрите в удобное время, получайте именные сертификаты о посещении — по акции «11.11».
«Клерк» проводит новые вебинары несколько раз в неделю. На них эксперты разбирают изменения в налогах и законодательстве, объясняют сложные вопросы учета, отчетности и кадров, показывают решения на практических примерах и отвечают на вопросы участников.
На прямые эфиры вебинаров можно прийти бесплатно. Записи эфиров мы сохраняем в каталоге вебинаров — он доступен только подписке «Клерк.Система».
С 9 по 15 ноября 2026 года на эту подписку действует специальная цена 18 900
29 988 рублей/год. Это 1 575 ₽/месяц вместо 2 250 ₽/месяц.
Что в подписке «Клерк.Система» помимо каталога записей вебинаров:
справочно-правовая система с сотнями тысяч документов, включая судебную практику и бланки;
проверка контрагентов с аналитикой по 40+ источникам;
Клерк.ИИ без VPN;
ежедневные разборы законов, чек-листы, инструкции и конспекты вебинаров;
60 вопросов к ИИ-консультанту в месяц;
доступ к базе консультаций.