Записи всех экспертных вебинаров — по акции −37% в «Клерк.Системе»

Доступ к каталогу и новым видео. Смотрите в удобное время, получайте именные сертификаты о посещении — по акции «11.11».

«Клерк» проводит новые вебинары несколько раз в неделю. На них эксперты разбирают изменения в налогах и законодательстве, объясняют сложные вопросы учета, отчетности и кадров, показывают решения на практических примерах и отвечают на вопросы участников.

На прямые эфиры вебинаров можно прийти бесплатно. Записи эфиров мы сохраняем в каталоге вебинаров — он доступен только подписке «Клерк.Система».

С 9 по 15 ноября 2026 года на эту подписку действует специальная цена 18 900 29 988 рублей/год. Это 1 575 ₽/месяц вместо 2 250 ₽/месяц.

Что в подписке «Клерк.Система» помимо каталога записей вебинаров:

справочно-правовая система с сотнями тысяч документов, включая судебную практику и бланки;

проверка контрагентов с аналитикой по 40+ источникам;

Клерк.ИИ без VPN;

ежедневные разборы законов, чек-листы, инструкции и конспекты вебинаров;

60 вопросов к ИИ-консультанту в месяц;

доступ к базе консультаций.

Получить доступ