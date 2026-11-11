В ЦБ раскрыли число стран, где принимают «Мир», но отказались их называть

Банк России не раскрывает список государств, где принимают карту, чтобы не подвергать зарубежных партнеров санкционным рискам.

Карту «Мир» в 2026 году принимают в 13 странах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на лекции о платежном суверенитете.

«Назвать, в каких странах карта "Мир" работает, мы не можем. Могу назвать только количество — это 13 стран», — сказала Бакина.

ЦБ не комментирует эту информацию публично, чтобы не подвергать партнеров риску санкций. Поэтому регулятор ограничивается сведениями о количестве стран, где работает российская платежная карта.