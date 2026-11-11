Минцифры хочет сохранить проводное радиовещание для систем экстренного оповещения

Радиоточки планируют использовать для экстренного оповещения, в том числе при отключении электричества и сбоях сотовой связи. Особое внимание уделят многоквартирным домам, где проживает около 70% населения России.

Сети проводного радиовещания хотят сохранить и развивать, следует из проекта актуализированной Стратегии развития отрасли связи, подготовленного Минцифры. Они обеспечивают трансляцию трех обязательных радиопрограмм и служат основой систем экстренного оповещения.

«Преимущества ПВ — адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая степень защищенности от кибератак, готовая технологическая основа систем оповещения в МКД», — сообщили в Минцифры.

Радиоточка получает питание по линии и может работать, когда в доме нет электричества, а мобильные сети недоступны или перегружены.

Сейчас проводное вещание обеспечивают РСВО и «Ростелеком». РСВО обслуживает Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, где сети сохранены и модернизированы, а «Ростелеком» работает в других регионах. При этом застройщики уже несколько лет не обязаны устанавливать радиоточки в новых домах.

Абонентская база услуги сокращается: в Орловской области число радиоточек уменьшилось с 400 тыс. в 1990 году до примерно 1 тыс. в 2025 году, а в Перми осталось около 2 тыс. абонентов. Комплексная модернизация сетей может стоить сотни миллионов рублей, а в крупных агломерациях — миллиарды.