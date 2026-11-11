В каких регионах работающие пенсионеры получают самые высокие выплаты

Самую высокую среднюю пенсию в октябре 2026 года получали работающие пенсионеры на Чукотке, самую низкую — в Дагестане.

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией работающих пенсионеров в регионах превысила 22 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда.

В Чукотском автономном округе средняя выплата в октябре 2026 года составила 39 732 рубля. В Республике Дагестан показатель был более чем вдвое ниже — 17 618 рублей.

Средняя пенсия работающих по России составила 24 045 рублей, неработающих — 25 853 рубля. Средний размер пенсии по стране достиг 25 480 рублей.