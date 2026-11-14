Производители электроники предупредили о риске срыва поставок из-за нового сбора

РАТЭК предлагает не запускать сбор с 1 декабря 2026 года до завершения нормативной и технической подготовки. Бизнес предупреждает о риске дополнительных издержек и срыва поставок.

Введение технологического сбора на электронику предложили перенести, следует из письма президента РАТЭК Александра Онищука премьер-министру Михаилу Мишустину. Правила расчета и уплаты сбора еще не утверждены, взаимодействие государственных информационных систем не протестировано.

«Сейчас производители и импортеры не имеют возможности заранее настроить учетные системы, перестроить финансовое планирование, адаптировать договоры поставки и зарезервировать оборотные средства», — отметил Александр Онищук.

Минюст также указывал, что бизнесу необходим разумный срок для адаптации.

Отрасль опасается нарушения бизнес-процессов из-за высокой загрузки производств в четвертом квартале и возможного срыва поставок. Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский предложил сначала протестировать механизм по аналогии с экспериментами по маркировке.

Технологический сбор должны платить юрлица и ИП, которые производят или импортируют электронику. Его размер будет фиксированным вне зависимости от товарного знака и технических характеристик продукции, а поступления планируют направлять на поддержку радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Изначально сбор хотели ввести с 1 сентября 2026 года, но затем запуск перенесли на 1 декабря.