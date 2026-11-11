Сегодня 11.11, Клерк.Школа со скидкой 32%: год обучения и вебинаров за 14 900 рублей

Бухгалтеры и кадровики могут оформить годовую подписку Клерк.Школа за 14 900 рублей вместо 21 800 рублей. Специальная цена действует в рамках распродажи 11.11 до 15 ноября 2026 года.

Подписка объединяет онлайн-курсы, вебинары, встречи с экспертами и персональный учебный трек. Это возможность организовать профессиональное обучение на год вперёд и регулярно обновлять знания.

Что входит в подписку Клерк.Школа

В течение 12 месяцев подписчикам доступны:

Онлайн-курсы с сертификатами — можно изучать профессиональные темы и расширять компетенции.

Закрытые встречи с экспертами — возможность разбирать актуальные профессиональные вопросы.

Персональный учебный трек — помогает организовать обучение и двигаться к профессиональным целям.

Вебинары — дополнительный формат изучения изменений и разбора практических ситуаций.

Подписка рассчитана не только на бухгалтеров. Она также может быть полезна кадровикам и другим специалистам, которым важно постоянно развиваться и следить за изменениями в своей сфере.

Сколько можно сэкономить

Обычная стоимость годовой подписки Клерк.Школа составляет 21 800 рублей. По акции 11.11 цена снижена до 14 900 рублей. Экономия — 6 900 рублей.

Для тех, кому нужны не только образовательные материалы, но и инструменты для ежедневной работы, предусмотрен комплект «Клерк.Система + Клерк.Школа» за 25 900 рублей. При покупке двух подписок отдельно по акционным ценам пришлось бы заплатить 33 800 рублей. Разница составляет 7 900 рублей.

Оформить Клерк.Школу

Акционная цена действует до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени. Срок подписки — 12 месяцев.