Санатории Сочи предложили освободить от туристического налога за четвертый квартал

Льгота должна снизить нагрузку на отрасль из-за сокращения турпотока в 2026 году. Она также поможет сохранить рабочие места и цены в межсезонье.

Санаторно-курортные организации Сочи могут освободить от туристического налога за последний квартал 2026 года, считают депутаты. По их оценке, снижение числа туристов привело к убыткам в отрасли и ухудшило конкурентоспособность курорта.

«Снижение турпотока — серьезный вызов для Сочи. Освобождение санаториев от туристического налога на последний квартал года поможет им удержаться на плаву, сохранить коллективы и не повышать цены в межсезонье», — подчеркнули эксперты туротрасли.

Сейчас туристический налог в Сочи платят 47 санаторно-курортных организаций. В 2027 году его ставка не увеличится и останется на уровне 2%.