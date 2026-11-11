Соцфонд раскрыл средний размер пенсии в Москве в 2026 году

Московские пенсионеры стали получать в среднем на 2,2 тысячи рублей больше, чем годом ранее. По данным Соцфонда, средняя выплата в столице выросла до 27 309 рублей в месяц.

За год средний размер пенсионного обеспечения жителей столицы увеличился на 2 224 рубля. В октябре 2025 года он составлял 25 085 рублей.

Средняя пенсия в Москве в октябре 2026 года достигла 27 309 рублей, следует из материалов Соцфонда. За год выплата выросла более чем на 2,2 тыс. рублей.

Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут выйти на страховую пенсию по старости в 2027 году, ранее сообщал Соцфонд. Для этого им необходимо иметь установленный стаж и требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента.