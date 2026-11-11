Честная распродажа 11.11: Клерк.Система со скидкой 37%, год доступа к профессиональным инструментам за 18 900 рублей

На распродаже 11.11 годовую подписку Клерк.Система можно оформить за 18 900 рублей вместо 29 988 рублей. Предложение действует до 15 ноября 2026 года.

Подписка объединяет правовую базу, разборы законодательства, справочники, формы документов, калькуляторы, рабочие сервисы и другие инструменты, которые помогают бухгалтеру решать повседневные профессиональные задачи.

Какие инструменты доступны подписчикам

Клерк.Система рассчитана на специалистов, которым важно быстро находить профессиональную информацию и использовать её в работе.

В годовую подписку входят:

Разборы законов и готовые решения — помогают разобраться в законодательных изменениях и понять, как применять нормы на практике.

Правовая база — для поиска нормативной информации.

Формы и справочники — для работы с документами и профессиональными вопросами.

Калькуляторы и рабочие сервисы — для решения повседневных бухгалтерских задач.

ИИ-консультант — дополнительный инструмент для поиска ответов на профессиональные вопросы.

Записи вебинаров — возможность возвращаться к экспертным разборам в удобное время.

Подписка может быть полезна бухгалтерам, которые ведут несколько организаций, самостоятельно отвечают за налоговую и бухгалтерскую отчётность или регулярно сталкиваются с нестандартными рабочими ситуациями.

Сколько стоит Клерк.Система по акции

В рамках распродажи 11.11 её можно приобрести за 18 900 рублей.

Экономия составляет 11 088 рублей, или около 37% от обычной стоимости.

Выбрать Систему

Тем, кому нужны не только рабочие инструменты, но и возможности для профессионального обучения, доступен комплект «Клерк.Система + Клерк.Школа» за 25 900 рублей.

Акционная цена действует до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени.

Подписка предоставляется на 12 месяцев.