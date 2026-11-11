Эксперимент с продажей вина через «Почту России» смогут завершить досрочно

Продажи прекратят, если эксперимент приведет к распространению потребления алкоголя или нарушению ограничений для розничной торговли. Плановый срок эксперимента составит три года.

Эксперимент по продаже российского вина через «Почту России» могут завершить раньше установленного срока при негативных результатах, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. Соответствующее условие предусмотрено законопроектом.

«Если по итогам проведения эксперимента будет подтверждено, что это способствует распространению потребления алкоголя, либо будут не соблюдаться какие-то запреты, ограничения, которые сейчас установлены для розничной торговли, то эксперимент будет прекращен», — сказал Сазанов.

Инициатива должна проверить возможность продажи российского вина через единое окно в лице «Почты России» и оценить последствия такого механизма. Эксперимент рассчитан на три года, но при признании его неудачным этот срок сократят.