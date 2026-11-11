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Эксперимент с продажей вина через «Почту России» смогут завершить досрочно

Продажи прекратят, если эксперимент приведет к распространению потребления алкоголя или нарушению ограничений для розничной торговли. Плановый срок эксперимента составит три года.

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Эксперимент по продаже российского вина через «Почту России» могут завершить раньше установленного срока при негативных результатах, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. Соответствующее условие предусмотрено законопроектом.

«Если по итогам проведения эксперимента будет подтверждено, что это способствует распространению потребления алкоголя, либо будут не соблюдаться какие-то запреты, ограничения, которые сейчас установлены для розничной торговли, то эксперимент будет прекращен», — сказал Сазанов.

Инициатива должна проверить возможность продажи российского вина через единое окно в лице «Почты России» и оценить последствия такого механизма. Эксперимент рассчитан на три года, но при признании его неудачным этот срок сократят.

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