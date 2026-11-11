Эксперимент с продажей вина через «Почту России» смогут завершить досрочно

Эксперимент по продаже российского вина через «Почту России» могут завершить раньше установленного срока при негативных результатах, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. Соответствующее условие предусмотрено законопроектом.
«Если по итогам проведения эксперимента будет подтверждено, что это способствует распространению потребления алкоголя, либо будут не соблюдаться какие-то запреты, ограничения, которые сейчас установлены для розничной торговли, то эксперимент будет прекращен», — сказал Сазанов.
Инициатива должна проверить возможность продажи российского вина через единое окно в лице «Почты России» и оценить последствия такого механизма. Эксперимент рассчитан на три года, но при признании его неудачным этот срок сократят.
мертвому припарки... но чтоб вином
все продали? или выпили сами??