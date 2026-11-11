В России хотят еще раз повысить пошлины на вино из недружественных стран в 2026 году

Минсельхоз рассчитывает на очередное повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран до конца 2026 года. Ведомство рассчитывает таким образом сократить поставки зарубежной продукции.

В России могут в третий раз повысить таможенные пошлины на вино из недружественных стран. Минсельхоз рассчитывает, что соответствующее решение примут до конца 2026 года.

Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Госдумы.

«У нас уже было два повышения. В этом году мы надеемся принять еще одно повышение по таким пошлинам для того, чтобы уменьшить импорт вина из недружественных стран», — заявила Лут.

В 2024 году правительство повысило пошлины на ввоз алкогольной продукции из недружественных стран. Для вин и вермутов ставка выросла с 20 до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

Какой может стать новая ставка пошлины и когда именно ее планируют ввести, министр не уточнила.