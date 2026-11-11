Маркетплейсам не разрешат продавать российское вино онлайн
Эксперимент по дистанционной продаже российского вина не планируют распространять на маркетплейсы. Покупать алкоголь через интернет предложено только на сайте «Почты России», причем первоначально такая возможность будет доступна в Москве и Подмосковье.
Маркетплейсы не смогут участвовать в эксперименте по онлайн-продаже российского вина. Госдума выступает против расширения перечня площадок, которым разрешат дистанционную торговлю алкоголем.
Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта о продаже отечественного вина через сайт «Почты России».
«Расширять этот перечень и предоставлять это право маркетплейсам не планируется. Это для нас крайне важно, эта позиция принципиальная», — подчеркнул Володин.
По его словам, участие государственной компании позволит обеспечить контроль за продажами. Кроме того, эксперимент должен поддержать «Почту России» и российских производителей вина.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила опасение, что ко второму чтению законопроект могут дополнить нормами о продаже пива и медовухи, а также разрешить участие маркетплейсов.
Володин поддержал ее позицию и призвал представителей правительства не расширять первоначальные условия эксперимента.
Законопроект внесли в Госдуму еще в апреле 2023 года. Он предусматривает эксперимент по дистанционной продаже российского вина, крепленого и игристого вина из винограда, выращенного в России.
На первоначальном этапе эксперимент предложено проводить только в Москве и Московской области. При этом правительство сможет принять решение о расширении его территории.
Участие производителей будет добровольным. Минсельхоз сформирует перечень компаний, допущенных к онлайн-продажам, и опубликует его на своем официальном сайте.
Контролировать соблюдение требований законодательства и подключение «Почты России» к ЕГАИС будет Росалкогольтабакконтроль.
Пока речь идет о законопроекте, а не о действующем разрешении на онлайн-продажу вина.