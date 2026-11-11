💻 В российских школах введут новый курс для учеников 5–11-х классов

С 1 сентября 2027 года во всех российских школах планируют ввести внеурочный курс «ИИ и информационная безопасность» для учеников 5–11-х классов. Для занятий разработают специальный учебник и платформу для безопасной работы с искусственным интеллектом.

Во всех школах России с 1 сентября 2027 года планируют начать преподавание нового внеурочного курса «ИИ и информационная безопасность». Его будут изучать школьники с 5-го по 11-й класс. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября следующего учебного года этот курс вводится во все школы нашей страны с 5-го по 11-й класс», — заявил министр.

Для преподавания нового курса Минпросвещения совместно с ведущими ИТ-компаниями разрабатывает учебник.

Кроме того, создается специальная образовательная платформа, которая позволит школьникам безопасно использовать искусственный интеллект во время практических занятий.

«Сегодня технологии стремительно меняются, развивается искусственный интеллект, разные модели — как отечественные, так и зарубежные», — отметил Кравцов.

Курс планируется проводить в рамках внеурочной деятельности. Подробности программы и количество учебных часов министр не уточнил.