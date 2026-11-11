Борщ и оливье теперь по ГОСТу — в России стандартизировали русскую кухню
В России утвердили ГОСТ на традиционную русскую кухню, который описывает рецептуры 133 блюд. Стандарт должен помочь рестораторам готовить блюда с учетом исторических традиций и продвигать русскую кухню в том числе за рубежом.
Новый ГОСТ на русскую кухню содержит описание 133 традиционных блюд и объясняет особенности их приготовления с учетом исторических рецептов. Об утверждении документа ранее сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
В проект стандарта, представленном в апреле 2026 года, были перечислены борщ, окрошка, винегрет, оливье, сельдь под шубой, мимоза и даже колобок.
По словам бренд-шефа ресторана «Матрешка» группы Maison Dellos Владислава Пискунова, новый стандарт поможет специалистам общепита и преподавателям профильных учебных заведений использовать единые сведения о традиционной русской кухне.
«Очень надеюсь, что принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке, а методистам и преподавателям профильных учебных заведений — составлять учебные планы для своих студентов, опираясь на выверенную, достоверную информацию, а не на случайные и сомнительные статьи в интернете», — отметил Пискунов.
Кандидат филологических наук, историк Максим Марусенков пояснил, что цель документа — дать краткое, но содержательное описание традиционных русских блюд и способов их приготовления.
При этом стандарт, по его мнению, не должен ограничивать поваров в экспериментах.
«Такой подход не сужает, а расширяет поле для кулинарных экспериментов и полета фантазии», — подчеркнул Марусенков.
Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что ГОСТ также может стать ориентиром для предпринимателей, которые собираются открывать рестораны русской кухни за границей.
«Сверхзадача — дать возможность людям, которые хотят открывать ресторан русской кухни за границей, опираться на некий стандарт, который разъясняет, что такое традиционная русская кухня», — заявил Бухаров.
Разработчики рассчитывают, что единые описания блюд помогут рестораторам и потребителям лучше понимать, что относится к традиционной русской кухне, а также будут способствовать ее продвижению.
Ну наконец-то! А то изгалялись все кто во что горазд!
п...ц просто,
раньше у каждого были свои
сколько людей - столько было, пусть самых не значительных, пусть совсем малюсеньких, но всё же разных вариантов!
всё равно они все у всех чем-то отличались.
Теперь всё будет строго по шаблону! Как форма в армии, как вся одежда и дома во всём Советском Союзе
Точно по определённой рецептуре! С точностью до миллиграмма и до градуса, точно по секундам и миллиметрам!
каждый кусочеГ будет резаться строго по микрометру!
Фиг теперь увидишь всего того разнообразия которое было до сегодняшнего дня!
Да, кстати....
А чего не указано, что теперь будет делаться с теми, кто всё же посмеет нарушить запрет!
ХА !
вспомнилось ещё одно правило!
Стандарты запрещено переписывать от руки! На любой случай любого искажения!
Значит... просто так рецептиками на лавочках, или в бухгалтерии уже просто так никто ни с кем не поделится!