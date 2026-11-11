Борщ и оливье теперь по ГОСТу — в России стандартизировали русскую кухню

В России утвердили ГОСТ на традиционную русскую кухню, который описывает рецептуры 133 блюд. Стандарт должен помочь рестораторам готовить блюда с учетом исторических традиций и продвигать русскую кухню в том числе за рубежом.

Новый ГОСТ на русскую кухню содержит описание 133 традиционных блюд и объясняет особенности их приготовления с учетом исторических рецептов. Об утверждении документа ранее сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

В проект стандарта, представленном в апреле 2026 года, были перечислены борщ, окрошка, винегрет, оливье, сельдь под шубой, мимоза и даже колобок.

По словам бренд-шефа ресторана «Матрешка» группы Maison Dellos Владислава Пискунова, новый стандарт поможет специалистам общепита и преподавателям профильных учебных заведений использовать единые сведения о традиционной русской кухне.

«Очень надеюсь, что принятие стандартов русской кухни позволит профессионалам, работающим в сфере общественного питания, разговаривать на одном языке, а методистам и преподавателям профильных учебных заведений — составлять учебные планы для своих студентов, опираясь на выверенную, достоверную информацию, а не на случайные и сомнительные статьи в интернете», — отметил Пискунов.

Кандидат филологических наук, историк Максим Марусенков пояснил, что цель документа — дать краткое, но содержательное описание традиционных русских блюд и способов их приготовления.

При этом стандарт, по его мнению, не должен ограничивать поваров в экспериментах.

«Такой подход не сужает, а расширяет поле для кулинарных экспериментов и полета фантазии», — подчеркнул Марусенков.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что ГОСТ также может стать ориентиром для предпринимателей, которые собираются открывать рестораны русской кухни за границей.

«Сверхзадача — дать возможность людям, которые хотят открывать ресторан русской кухни за границей, опираться на некий стандарт, который разъясняет, что такое традиционная русская кухня», — заявил Бухаров.

Разработчики рассчитывают, что единые описания блюд помогут рестораторам и потребителям лучше понимать, что относится к традиционной русской кухне, а также будут способствовать ее продвижению.