Криптовалюта выходит на официальные российские биржи уже с 22 ноября 2026

Запустить торги можно будет с 22 ноября 2026 года. До этого биржи должны согласовать с Банком России правила их проведения.

Российские биржи получат право проводить торги криптовалютами с 22 ноября 2026 года, сообщил Банк России. Требования к организованным торгам цифровыми валютами и цифровыми правами установлены указанием ЦБ, которое зарегистрировал Минюст.

До запуска торгов биржи должны согласовать их правила с регулятором. Организаторы также будут обязаны регистрировать брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов, участвующих в операциях с криптовалютами.

Биржам потребуется вести реестры заявок и сделок, контролировать операции и рассчитывать ценовые показатели. В их числе — текущая, средневзвешенная и рыночная цены, а также цена закрытия.

Сведения о ходе и итогах торгов организаторы должны будут передавать в Банк России в том же порядке, который сейчас действует для других активов.