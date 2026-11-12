Средняя максимальная ставка по вкладам выросла

В первой декаде ноября 2026 показатель увеличился на 0,25 процентного пункта. Месяцем ранее он составлял 13,06%.

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в первой декаде ноября 2026 года достигла 13,31%, следует из мониторинга Банка России. Регулятор рассчитывает показатель как среднее арифметическое максимальных ставок десяти кредитных организаций.

В расчет входят ставки Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, ДОМ.РФ, МКБ, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

Средняя максимальная ставка по вкладам на срок до 90 дней составила 12,58%, от 91 до 180 дней — 13,16%. По вкладам от 181 дня до одного года показатель достиг 12,83%, свыше года — 11,96%.