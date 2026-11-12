В России в 2026 году ликвидировали почти вдвое больше компаний, чем зарегистрировали

За январь–сентябрь 2026 года в стране открыли почти 109 тыс. предприятий, а закрыли 208,5 тыс. Положительное соотношение сохранилось только в добыче полезных ископаемых.

Число ликвидированных компаний почти вдвое превысило количество новых организаций, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». За тот же период 2025 года зарегистрировали около 140,5 тыс. компаний, а закрыли 206 тыс.

Ежемесячное число регистраций сократилось в среднем на 30%, сообщил заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.

В добыче полезных ископаемых за девять месяцев открыли 786 организаций, ликвидировали 776. В строительстве появились 14,3 тыс. компаний, а закрылись почти 29 тыс. В оптовой и розничной торговле зарегистрировали 31,6 тыс. организаций против почти 68,5 тыс. ликвидированных.

На бизнес давят рост расходов на оплату труда, аренду, логистику и сырье, а также дорогое кредитование. Ключевая ставка сохраняется на уровне 14%. Дополнительную нагрузку создают повышение налога на прибыль до 25%, увеличение НДС до 22% и снижение порога дохода для плательщиков УСН с 60 млн до 20 млн рублей.

ФНС также исключает из ЕГРЮЛ брошенные компании, организации с недостоверными сведениями и признаками фиктивности. Для бывших учредителей и руководителей таких юрлиц в отдельных случаях ограничивается возможность создавать новые компании. Среди возможных мер поддержки эксперты называют реструктуризацию долгов, кредитные гарантии для малого бизнеса и сокращение сроков оплаты МСП крупными заказчиками.