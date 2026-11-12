ФНС утвердила новые правила передачи данных о ценах и прибыли продуктового бизнеса

ФНС утвердила перечень сведений о продавцах и поставщиках продовольственных товаров, которые будет передавать федеральным органам исполнительной власти. В него вошли данные о ценах, объемах продаж, сделках, доходах, расходах и прибыли бизнеса. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года.

Налоговая служба утвердила состав сведений о компаниях и ИП, которые продают и поставляют продовольственные товары, а также порядок передачи этих данных федеральным ведомствам.

Соответствующий приказ ФНС от 06.10.2026 № ЕД-1-13/798@ зарегистрирован в Минюсте 6 ноября 2026 года.

В состав передаваемых сведений включат:

наименования организаций, ФИО предпринимателей, ИНН и сведения о применяемых спецрежимах;

информацию о сделках между продавцами и поставщиками продуктов;

данные о ценах, их изменении, объемах реализации и стоимости импорта продовольственных товаров;

сведения о доходах, расходах, прибыли и рентабельности бизнеса.

Источниками финансовых данных станут налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и аудиторские заключения.

В частности, ФНС будет передавать сведения о доходах из деклараций по налогу на прибыль, УСН, ЕСХН и 3-НДФЛ, а также о стоимости реализованных товаров из деклараций по НДС.

Информацию будут предоставлять через автоматизированную систему ФНС по защищенным каналам связи. Перечень федеральных ведомств, которые получат доступ к этим сведениям, утверждает правительство.

Новые правила направлены на мониторинг цен на продовольственные товары и анализ факторов их формирования.

Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.