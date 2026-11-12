Биржи смогут торговать криптовалютами после согласования правил с ЦБ

Запуск торгов разрешен с 22 ноября 2026 года. Биржи должны предварительно согласовать правила их проведения с Банком России.

Российские биржи смогут организовать торги криптовалютами и цифровыми правами с 22 ноября 2026 года, следует из указания ЦБ. Документ зарегистрировал Минюст, он опубликован на сайте регулятора.

Организаторы торгов должны регистрировать брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов, а также вести реестры заявок и сделок. Кроме того, биржам потребуется контролировать операции и рассчитывать текущую, средневзвешенную, рыночную цену и цену закрытия.

Сведения о ходе и результатах торгов нужно будет передавать в Банк России в том же порядке, который сейчас действует для других активов. Операции с криптовалютой можно проводить через биржи, брокеров и доверительных управляющих. Закон также предусматривает работу криптообменников и цифровых депозитариев.

Московская биржа планирует запустить сделки с криптовалютами с 1 декабря, сообщал старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин. Расчеты будут проходить через партнерский цифровой депозитарий, где участники рынка откроют счета. Дополнительные разрешения и лицензии Мосбирже для запуска торгов не потребуются.