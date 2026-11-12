Бизнес может остаться без прав на собственное ПО из-за ошибок в документах

Компании рискуют остаться без исключительных прав на программы, созданные штатными сотрудниками. Даже если разработчик писал код в рабочее время и получал зарплату, работодателю необходимо подтвердить служебный характер разработки.

Исключительное право на программу, которую написал сотрудник, не всегда принадлежит компании. Чтобы работодатель мог использовать ПО и продавать лицензии на него, разработка должна признаваться служебным произведением по статье 1295 ГК РФ. Об этом «Клерку» рассказала юрист, старший партнер юридической компании ООО «Хелп Консалтинг» Людмила Шадрина.

«Мы регулярно видим это на аудитах: компания годами пользуется своей разработкой, продает лицензии и уверена, что все в порядке, а при проверке документов оказывается, что юридически права на код остались у сотрудника», — пояснила юрист.

Чтобы подтвердить права на программу, работодателю важно документально зафиксировать:

создание ПО в рамках трудовых обязанностей сотрудника;

постановку задания на разработку;

передачу готовой программы компании.

Если разработка ПО не входит в обязанности сотрудника, исключительное право остается у него. Для передачи прав компании потребуется отдельный договор.

Даже служебная программа может вернуться разработчику. Если работодатель в течение трех лет с момента получения программы не начнет ее использовать, не передаст исключительное право другому лицу и не сообщит автору о сохранении разработки в тайне, исключительное право перейдет к сотруднику.

Кроме того, при использовании служебной программы или передаче исключительного права другому лицу разработчику полагается авторское вознаграждение, отдельное от зарплаты.

Юрист рекомендовала работодателям проверить трудовые договоры и должностные инструкции сотрудников, закрепить порядок выдачи заданий и приемки разработок, а также определить размер и порядок выплаты авторского вознаграждения.