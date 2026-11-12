Как бизнесу снизить технологический сбор на электронику на 33%

С 1 декабря 2026 года в России начнут взимать технологический сбор с производителей и импортеров электроники. Размер платежа будет зависеть от вида продукции и наличия сведений о товаре в «Честном знаке».

Технологический сбор — новый неналоговый платеж в бюджет за каждую единицу электронной продукции при ее ввозе или производстве в России. Его ввели Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Платить сбор будут организации и ИП, которые производят или импортируют электронику. Максимальный размер платежа по закону — 5 тыс. рублей за единицу продукции.

Конкретные ставки установлены приказом Минпромторга от 13.10.2026 № 5366.

Например, базовая ставка технологического сбора составит:

за ноутбук весом до 10 кг — 746 рублей;

за смартфон — 373 рубля;

за проводной телефон с беспроводной трубкой — 149 рублей;

за телефон для сотовых и беспроводных сетей — 75 рублей.

Бизнес сможет снизить размер технологического сбора на 33%. Для этого сведения о марке и модели товара необходимо внести в «Честный знак» до подачи уведомления о вводе продукции в оборот.

Например, за смартфон со сведениями в системе маркировки придется заплатить 250 рублей, а при их отсутствии — 496 рублей.

При этом размер сбора не зависит от стоимости самого товара.

Больше о том, как работать с технологическим сбором, какие изменения ждут участников ВЭД и как проводить расчеты через платежных агентов, расскажет Людмила Ганичева:

аудитор, налоговый адвокат;

основатель и руководитель компании «Стандарты Аудита»;

лектор по ВЭД;

эксперт Корпорации МСП и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

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