💼 От налогов до финансирования — в Москве обсудят главные вопросы бизнеса на 2027 год

30 ноября в Москве пройдет VI ежегодный Форум бизнес-омбудсмена. Участники обсудят налоговые изменения, защиту прав предпринимателей и предложения бизнеса по совершенствованию законодательства на 2027 год.

VI ежегодный Форум Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве «Время создавать! Бизнес — автор правил!» состоится 30 ноября 2026 года в кластере «Ломоносов».

В этом году форум посвятят инициативам предпринимателей, которые уже стали законодательными нормами, и предложениям бизнеса на 2027 год. Пленарную сессию проведут Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Сизова и писатель, сценарист и драматург Александр Цыпкин.

В деловой программе — обсуждение налоговых изменений на 2027 год, налоговой медиации, расследования налоговых преступлений, трансграничных сделок и защиты интеллектуальной собственности. Отдельные сессии посвятят применению искусственного интеллекта и финансированию бизнеса.

Организаторы ожидают более 800 участников, в том числе представителей деловых объединений, органов власти и бизнес-омбудсменов из более чем 20 регионов России.

«Клерк» выступит информационным партнером форума. Редакция примет участие в мероприятии и расскажет читателям о ключевых темах и итогах дискуссий.

Форум пройдет в кластере «Ломоносов» по адресу: Москва, Раменский бульвар, д. 1. Начало деловой программы — в 10:00. Участие бесплатное.