Пуховики в России подорожали до 40% из-за роста цен на натуральный пух

Российские бренды подняли цены на пуховики с натуральным наполнителем на 10–40%. Из-за удорожания сырья и риска теплой зимы продавцы сокращают закупки и переходят на одежду с синтетическим утеплителем.

Цены на пуховики с натуральным наполнителем в России выросли на 10–40%, оценил генеральный директор сети спортивных товаров Forward Виталий Цыганков в разговоре с Shoppers.

Россияне жалуются в социальных сетях, что не могут найти качественный пуховик дешевле 20 тыс. рублей. В некоторых магазинах стоимость зимних курток достигает 60–80 тыс. рублей.

Одна из главных причин подорожания — рост стоимости натурального пуха. По словам Цыганкова, за год белый утиный пух подорожал на 241% — со 170 тыс. до 580 тыс. юаней за тонну. Стоимость гусиного пуха превысила 980 тыс. юаней за тонну.

«Такого колоссального роста цен не было последние 12 лет», — отметил Цыганков.

Владелица Finn Flare Ксения Рясова рассказала, что натуральный пух составляет 40–60% себестоимости изделия. На производство одного пуховика длиной до колена требуется 300–380 г наполнителя.

На стоимость зимней одежды также повлияли рост цен на ткани, фурнитуру, перевозки и ослабление рубля.

Ритейлеры начали сокращать закупки пуховиков. По словам коммерческого директора Baon Анны Сироткиной, продавцы все чаще переходят на модели с синтетическим наполнителем. Они дешевле, а бизнес меньше рискует потерять деньги, если из-за теплой зимы товар не удастся распродать.

В аномально теплом январе 2025 года продажи пуховиков у ритейлеров уже снижались на 20–25% в годовом выражении.

При этом похолодание стимулирует спрос даже на фоне роста цен. В Forward продажи пуховиков за первые две недели сентября увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.