Ключевая ставка останется высокой еще некоторое время, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. По ее словам, ставка находится на высоком уровне уже три года.

«Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель — это рост благосостояния граждан», — сказала Эльвира Набиуллина. Вкладом ЦБ в достижение этой цели она назвала умеренный и предсказуемый рост цен.

Страна с постоянно растущими ценами остается уязвимой, отметила глава Банка России. Низкая инфляция, по ее словам, необходима для умеренных ставок, устойчивой валюты и достаточных инвестиций.